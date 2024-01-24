الأربعاء، 12 رجب 1445 ، 24 يناير 2024

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تنبيه مهم حول موعد إيداع الدعم السكني

سكني
برنامج سكني
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أعلن برنامج سكني، استمرار صرف الدعم الشهري بعد ساعات من بدء عملية الإيداع. 
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار حول أسباب تأخر الدعم: "العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن".اضافة اعلان
ويتم عادة صرف الدعم السكني في 24 من كل شهر، وفي حال موافقة الموعد ليوم الإجازة الأسبوعية، وموافقة اليوم التالي للعطلة الرسمية في البنوك يتم إيداعه يوم الأحد. 


شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج سكني الذي خدم أكثر من 1.4 مليون أسرة حتى نهاية 2022 برامج تساعد على تملك المواطنين للمنازل، وغيرهما من الحلول التمويلية والسكنية.
وتشمل الخيارات السكنية والتمويلية:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

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