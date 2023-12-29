تنبيه من "سكني" حول توفير التمويل اللازم لطالبي السكن

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أعلن برنامج سكني، الاتفاق مع العديد من الممولين لخدمة المستفيدين من برنامج الدعم.





التمويل لطالبي السكن اضافة اعلان



مرحباً، تم الاتفاق مع العديد من الممولين لخدمة المستفيدين و لإتاحة عدة خيارات، ويمكنك التفاوض مع جميع الممولين واختيار الممول المناسب لك بحسب العروض المقدمة. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) December 29, 2023

شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

