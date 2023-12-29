الجمعة، 16 جمادى الثانية 1445 ، 29 ديسمبر 2023

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عاجل.. بشرى من "سكني" للمنتظرين للمخططات السكنية الجديدة في جدة

سكني
برنامج سكني
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زف برنامج سكني، بشرى للمنتظرين للمخططات السكنية الجديدة في محافظة جدة.

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جاء ذلك ردًا على مواطن قال إنه مقدم على أرض تابعة لبرنامج سكني، بعد أن منح من قبل مرتين في جدة، قبل أن تسحب منه بسبب تعثر بعض المخططات التابعة لوزارة الإسكان، ولم يمنح بعد طول انتظار في أمانة جدة 17 سنة، وفي الإسكان 8 سنوات، وما زال في انتظار؟.
وقال برنامج سكني عبر حسابه في منصة "إكس": "المعاملة قيد الإنجاز في إدارة عمليات وبنك أراضي الإسكان، وفور الانتهاء من العمل عليه سيتم إشعارك برسالة نصية أبشر بالخير".

شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7- ـ أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8-ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9-ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .
10-أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.

التسجيل في الدعم السكني

يتم التسجيل في الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:
التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني من هنا
أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد،
اضغط (التحقق).
أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.
بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).
اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقة
اضغط على (موافق).
أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.
إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهر رسـالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السـكني).
ويتم التسجيل إلكترونًيا عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي من هنا.

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