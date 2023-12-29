عاجل.. بشرى من "سكني" للمنتظرين للمخططات السكنية الجديدة في جدة

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زف برنامج سكني، بشرى للمنتظرين للمخططات السكنية الجديدة في محافظة جدة.
أرض برنامج سكنيجاء ذلك ردًا على مواطن قال إنه مقدم على أرض تابعة لبرنامج سكني، بعد أن منح من قبل مرتين في جدة، قبل أن تسحب منه بسبب تعثر بعض المخططات التابعة لوزارة الإسكان، ولم يمنح بعد طول انتظار في أمانة جدة 17 سنة، وفي الإسكان 8 سنوات، وما زال في انتظار؟.
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وقال برنامج سكني عبر حسابه في منصة "إكس": "المعاملة قيد الإنجاز في إدارة عمليات وبنك أراضي الإسكان، وفور الانتهاء من العمل عليه سيتم إشعارك برسالة نصية أبشر بالخير".
لاحول ولا قوة الا بالله— mmnbb (@7mQodl) December 29, 2023
تدرون اش وظعي أقدم مواطن مقدم على سكني لي ارض في الامانه في جدة كنت متابعها حولت إلى الاسكان فيما بعد فمنحت مرتين في جدة ثم سحبت مني بسبب تعثر بعظ المخططات التابع للوزاره ولم امنح بعد طول انتظار في الامانه 17 سنه وفي الاسكان 8 سنوات
ومازلت في انتظار
شروط الحصول على الدعم السكنييتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7- ـ أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8-ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9-ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .
10-أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.
التسجيل في الدعم السكنييتم التسجيل في الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:
التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني من هنا
أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد،
اضغط (التحقق).
أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.
بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).
اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقة
اضغط على (موافق).
أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.
إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهر رسـالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السـكني).
ويتم التسجيل إلكترونًيا عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي من هنا.