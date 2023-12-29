عاجل.. بشرى من "سكني" للمنتظرين للمخططات السكنية الجديدة في جدة

زف برنامج سكني، بشرى للمنتظرين للمخططات السكنية الجديدة في محافظة جدة.





لاحول ولا قوة الا بالله

تدرون اش وظعي أقدم مواطن مقدم على سكني لي ارض في الامانه في جدة كنت متابعها حولت إلى الاسكان فيما بعد فمنحت مرتين في جدة ثم سحبت مني بسبب تعثر بعظ المخططات التابع للوزاره ولم امنح بعد طول انتظار في الامانه 17 سنه وفي الاسكان 8 سنوات

ومازلت في انتظار