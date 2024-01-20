برنامج سكني: هذا ما سيحدث عند السداد المبكر للقرض

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قال برنامج سكني، إن السداد المبكر لمبلغ القرض يترتب عليه إيقاف الدعم السكني.



هل يمكن الاستفادة من مبلغ الدعم في حال السداد المبكر؟ اضافة اعلان



هل يمـكن الاستـفادة من مبــلغ الــدعــم لو كان لدى المســتفـيـد أقـــسـاط دعــم إضـافـية عـند السـداد المـبكر؟



مرحباً، يترتب على السداد المبكر إيقاف الدعم السكني، وللمزيد من التفاصيل عن السداد المبكر يمكنك زيارة الجهة التمويلية. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) January 18, 2024

ماهي معايير الدعم ؟



شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

