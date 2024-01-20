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برنامج سكني: هذا ما سيحدث عند السداد المبكر للقرض

الدعم السكني - دعم - سكني
برنامج سكني
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قال برنامج سكني، إن السداد المبكر لمبلغ القرض يترتب عليه إيقاف الدعم السكني.

هل يمكن الاستفادة من مبلغ الدعم في حال السداد المبكر؟اضافة اعلان

في حال قيام المستفيد بتنفيذ السداد المبكر لتمويله القائم مع جهة التمويل ستسقط عنه الأرباح اللاحقة لذلك يسقط الدعم.

هل يمـكن الاستـفادة من مبــلغ الــدعــم لو كان لدى المســتفـيـد أقـــسـاط دعــم إضـافـية عـند السـداد المـبكر؟

في حال قيام المستفيد بتنفيذ السداد المبكر لتمويله القائم مع جهة التمويل ستسقط عنه الأرباح اللاحقة، لذلك يسقط الدعم للأقساط القائمة ويستمر الدعم الاضافي بعد نهاية مدة التمويل.

ماهي معايير الدعم ؟

1- يتم احتساب مبلغ الدعم بنسبة معينة من مقدار الأرباح المحتسبة لمبلغ 500,000 ريال كحد أقصى الممولة للمستفيد من جهة التمويل.
2- يتم دعم أصحاب الدخل الشهري (الراتب الأساسي + بدل السكن فقط) ويخصم منه التأمينات أو التقاعد 14,000 ريال أو أقل بنسبة 100% بدون النظر لعدد أفراد الأسرة.
3- يتم دعم أصحاب الدخل الشهري (الراتب الأساسي + بدل السكن فقط) ويخصم منه التأمينات أو التقاعد أكثر من 14,000 ريال حسب مصفوفة الدعم (الدخل الشهري + عدد أفراد الأسرة) بنسبة تتراوح بحد أدنى 35% وحد أعلى 100%.
4- يتم تقسيم مبلغ الدعم على دفعات شهرية متساوية لكامل فترة التمويل وتحويلها من حساب الصندوق العقاري إلى حساب المستفيد بعد سداد القسط الشهري لجهة التمويل .

شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7- ـن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8-ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9-ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .
10-أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.

التسجيل في الدعم السكني

يتم التسجيل في الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:
التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني من هنا
أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد،
اضغط (التحقق).
أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.
بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).
اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقة
اضغط على (موافق).
أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.
إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهر رسـالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السـكني).
ويتم التسجيل إلكترونًيا عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي من هنا.

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