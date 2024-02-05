بلدية محافظة ضباء تعلن عن وظائف عبر جدارات من المرتبة السادسة للسابعة

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أعلنت بلدية محافظة ضباء عن توفر وظائف شاغرة (رجال) بالمرتبة (السادسة) و (السابعة) عبر (جدارات)، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





وظائف بلدية محافظة ضباء



مراتب الوظائف:



آلية التقديم على الوظائف:



إيضاحات عامة:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:



1- مهندس مدني مساعد.2- مهندس حاسب الى مساعد.3- مهندس زراعي مساعد.4- أخصائي قانوني مساعد.- المرتبة السابعة (3 وظائف).- المرتبة السادسة (وظيفة واحدة).1- الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسني دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونه التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حالة الترشيح.2- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.3- يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:1- خريجي الجامعات حسب ما تضمنه دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن.2- الوظائف المعلن عنها للرجال فقط للمرائب (السابعة والسادسة).3- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.4- جميع الوظائف المعلن عنها تتطلب مقابلة شخصية ، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.5- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراءات المقابلات الشخصية وفي حال اختلاف البيانات ، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.6- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية).1- هیئت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات في موقعها الإلكتروني عند التعامل مع نموذج التقديم تعليمات وارشادات من خلال الأسئلة الأكثر شيوعا ، التعليمات على مستوى كل حقل النموذج مفصلة ، وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والارشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.2- البيانات التي يتم اضافتها من قبل المتقدم على نظام جدارات مسئوليتها على المتقدم حتى لو ادي عن مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.3- ستقوم بلدية محافظة ضباء بإعلان أسماء المرشحين عبر منصات التواصل الاجتماعي لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية.- التقديم مُتاح حاليًا وينتهي التقديم يوم السبت (الساعة الحادية عشر صباحًا) بتاريخ 1445/07/29هـ الموافق 2024/02/10م.- من خلال الرابط التالي عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات):