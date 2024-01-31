شركة القدية للاستثمار تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة

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أعلنت شركة القدية للاستثمار (مشروع حكومي)، عن فتح باب التوظيف لشغل (32) وظيفة متنوعة للجنسين حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في مختلف التخصصات (الإدارية، المالية،القانونية، التقنية، الهندسية) على النحو التالي:
وظائف شركة القدية للاستثمار
- مراسل
- مساعد إداري
- مساعد صيانة أول
- مدير تصميم أول
- مدير الاعداد
- مدير تقنية التمويل
- مدير التأمين
- مدير أول استراتيجية الرعاية الصحية
- مدير تطوير أول
- مدير مشروع أول
- مدير المشاريع والضيافة
- مدير العقود
- مدير اول العقود والتجارية
- مدير المشروع
- مدير أنظمة أول
- مدير التطوير
- مدير ضوابط المشروع
- مدير تصميم أول
- تصميم المخرج
- مدير الأصول الثابتة
- مدير دفتر الأستاذ العام
- مساعد أول دفتر الأستاذ العام
- مدير الاستدامة البيئية
- مشارك
- مدير أول تخطيط التكاليف
- مدير التصميم
- مساعد مدير العمليات الأمنية
- مساعد مدير التخطيط والتحليل المالي
- مدير التخطيط والتحليل المالي
- مدير تجاري
- مساعد أول في تقنية المعلومات
- مساعد أول استراتيجية وتخطيط تقنية المعلومات
- مساعد أول خدمات الموارد البشرية
التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- التسويق
- المالية
- الأقتصاد
- إدارة المشاريع
- الإدارة الهندسية
- إدارة الرعاية الصحية
- الإدارة التجارية
- المحاسبة
- القانون
- علوم الحاسب
- نظم المعلومات
- الأقتصاد العقاري
- التخطيط الحضري
- مسح الكميات
- العلوم البيئية
- تقنية المعلومات
- الهندسة
- الهندسة المدنية
- الهندسة المعمارية
- هندسة البناء
- الهندسة الكهربائية
- أي تخصصات ذات صلة.
المؤهلات المطلوبة:
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس
نبذة عن شركة القدية للاستثمار:
شركة القدية للاستثمار هي شركة تطوير عقاري تتولى ثاني اكبر مشروع عقاري في العالم وهو تطوير القدية عاصمة الترفيه والرياضة والثقافة وتساهم الشركة لجذب الزوار الدوليين والمحليين مما يساهم في تطلع المملكة العربية السعودية الى تعزيز قطاع الترفيه ونوعية الحياة والطموح السياحي.
طريقة التقديم على الوظائف:
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: "اضغط هنا".