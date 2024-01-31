شركة القدية للاستثمار تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة

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أعلنت شركة القدية للاستثمار (مشروع حكومي)، عن فتح باب التوظيف لشغل (32) وظيفة متنوعة للجنسين حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في مختلف التخصصات (الإدارية، المالية،القانونية، التقنية، الهندسية) على النحو التالي: اضافة اعلان





وظائف شركة القدية للاستثمار

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