شركة علم تعلن عن وظائف في عدة تخصصات.. مزايا ورواتب تنافسية

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أعلنت شركة علم (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن طرح وظائف شاغرة في (الرياض) برواتب تنافسية ومزايا متعددة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
وظائف شركة علم
- مهندس الحلول (Principal: Solution Architect)
- مهندس معماري رئيسي (Principal Enterprise Architect)
- مهندس شبكات رئيسي (Principal Network Engineer)
- مستشار ساب أريبيا (SAP Ariba Consultant)
التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:
- نظم المعلومات الإدارية
- الشبكات
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب
- هندسة البرمجيات
- أو ما يعادلهم
مزايا العمل في شركة علم:
- رواتب شهرية تنافسية.
- زيادات سنوية مبنية على تقييم الأداء.
- مكافآت سنوية من الأرباح.
- قروض حسنة.
- تأمين طبي للموظف وأسرته.
- تأمين طبي لوالدي الموظف.
- تأمين على السيارة.
- اشتراكات بالنوادي الرياضية.
- خصومات للموظفين لدى الشركات والمطاعم والفنادق وغيرها.
- دعم الراغبين في الدراسة.
نبذة عن شركة علم:
شركة علم هي شركة مساهمة سعودية مملوكة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة تقدم خدماتها لكافة شرائح المستفيدين بما في ذلك القطاع الحكومي وقطاع الشركات والأفراد.
تهدف شركة علم إلى بناء أكبر منظومة وطنية للأعمال الإلكترونية الآمنة لتوفير المشاركة المعلوماتية وتداول البيانات والمعلومات من قبل الأطراف مختلفة المصادر المتعددة. مما يتيح الفرصة لمزودي المعلومات والمستفيدين من التعامل مع المعلومات من خلال قنوات إلكترونية آمنة.
طريقة التقديم على الوظائف:
التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".