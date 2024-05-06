عاجل.. بالخطوات.. تعرف على قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن؟

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يعد الحد المانع من حساب المواطن، هو الحد الذي إذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة تصبح الأسرة غير مستحقة للدعم، وفقًا للبرنامج.





ما مقدار الحد المانع الذي تم إقراره للجميع؟



هل يوجد اختلاف في مقدار الحد المانع بين رب الأسرة والفرد المستقل؟



تعديل الحد المانع



أهلا بك ، الحد المانع من الدعم : هو الحد الذي إذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة تصبح الأسرة غير مستحقة للدعم ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW ⁩ ، نسعد بخدمتك May 5, 2024

يختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على تركيبة الأسرة وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20 ألف ريال.يختلف الحد المانع ما بين الفرد المستقل والأسر بناءً على عدد أفراد الأسرة وأعمارهم وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20 ألف ريال.وأقر حساب المواطن في أكتوبر الماضي تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.وأتاح البرنامج، معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا

خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

