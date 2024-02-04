الهيئة السعودية للمقاولين تعلن عن وظائف إدارية وتقنية وهندسية

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أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
وظائف هيئة المقاولين
- أخصائي أول الإحصاء والنشر.
- مدير الاستراتيجية.
- مدير معايير العمل.
- مدير خدمات المعلومات.
- أخصائي تنمية رأس المال البشري.
- أخصائي لوائح الصناعة.
- نائب مدير التخطيط الاستراتيجي.
- نائب مدير العلاقات العامة.
التخصصات المطلوبة:
- العلاقات العامة.
- القانون.
- الهندسة.
- الموارد البشرية.
- الإحصاء.
- إدارة الأعمال.
- الإدارة الاستراتيجية.
- أو ما يعادلها.
طريقة التقديم:
- يمكن التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمقاولين من خلال الرابط التالي:
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