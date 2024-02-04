الهيئة السعودية للمقاولين تعلن عن وظائف إدارية وتقنية وهندسية

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وظائف هيئة المقاولين



التخصصات المطلوبة:



طريقة التقديم:



أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.- أخصائي أول الإحصاء والنشر.- مدير الاستراتيجية.- مدير معايير العمل.- مدير خدمات المعلومات.- أخصائي تنمية رأس المال البشري.- أخصائي لوائح الصناعة.- نائب مدير التخطيط الاستراتيجي.- نائب مدير العلاقات العامة.- العلاقات العامة.- القانون.- الهندسة.- الموارد البشرية.- الإحصاء.- إدارة الأعمال.- الإدارة الاستراتيجية.- أو ما يعادلها.- يمكن التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمقاولين من خلال الرابط التالي: