الأحد، 23 رجب 1445 ، 04 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الهيئة السعودية للمقاولين تعلن عن وظائف إدارية وتقنية وهندسية

الهيئة السعودية للمقاولين
الهيئة السعودية للمقاولين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

وظائف هيئة المقاولين


- أخصائي أول الإحصاء والنشر.
- مدير الاستراتيجية.
- مدير معايير العمل.
- مدير خدمات المعلومات.
- أخصائي تنمية رأس المال البشري.
- أخصائي لوائح الصناعة.
- نائب مدير التخطيط الاستراتيجي.
- نائب مدير العلاقات العامة.

التخصصات المطلوبة:


- العلاقات العامة.
- القانون.
- الهندسة.
- الموارد البشرية.
- الإحصاء.
- إدارة الأعمال.
- الإدارة الاستراتيجية.
- أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:


- يمكن التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمقاولين من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

اقرأ أيضا

عاجل.. انتبه.. عقد الإيجار قد يحرمك من أهلية الضمان الاجتماعي في هذه الحالة

رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

فرصة لهؤلاء.. فتح باب التوظيف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

عاجل.. براتب 17 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف شاغرة لهؤلاء الخريجين

بخبرة وبدون.. أمانة تبوك تطرح وظائف عبر منصة جدارات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مدينة الملك سعود الطبية - سعود الطبية 7:42 م الخميس، 01 فبراير 2024

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة

شركة القدية 8:44 م الأربعاء، 31 يناير 2024

شركة القدية للاستثمار تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة

شركة علم 2:47 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

شركة علم تعلن عن وظائف في عدة تخصصات.. مزايا ورواتب تنافسية

مدينة الملك سلمان للطاقة 6:09 م الخميس، 25 يناير 2024

بعضها لا يتطلب خبرة.. مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن عن 16 وظيفة شاغرة

اقرأ أيضا

الجوازات
10:37 ص الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. "الجوازات" توضح إجراءات السفر لطفل عمره أقل من سنة

تنزيل
9:38 ص الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. رابط وطريقة التقديم في وظائف الخدمات الصحية بوزارة الدفاع 1445

jobs-saudi-jobs-annonce-2023-ksafora
9:26 ص الأحد، 04 فبراير 2024

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة تطوير منطقة حائل

وظائف فرص شاغرة
8:41 ص الأحد، 04 فبراير 2024

اليوم.. بداية طرح 2100 فرصة وظيفية في ملتقى التوظيف الموحد بالشرقية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الموارد البشرية
8:08 م الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. الموارد البشرية : منع عمل الأطفال الأقل من 15 سنة وضرورة سرعة الإبلاغ عن المخالفين

2024-02-04_18-27-34
7:06 م الأحد، 04 فبراير 2024

بعد 15 يوما.. فيديو لأحدث عمليات البحث عن مفقود بحر مستورة "حميد الظاهري"

حساب المواطن
7:00 م الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. أرملة تعيش بمفردها في منزل زوجها المتوفي .. هل يشملها دعم حساب المواطن؟

99957-صيانة-الكعبة
6:36 م الأحد، 04 فبراير 2024

9 توجيهات مهمة لمرضى السكري أثناء الطواف وأداء المناسك

سكني
6:02 م الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. كيف يتم حساب الدعم لمستفيدي سكني؟

اختبار الورقي
5:01 م الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. بدء التسجيل في اختبار التحصيل الورقي للطلاب غدًا الاثنين