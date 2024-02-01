مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف لحملة الدبلوم فأعلى (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) على النحو التالي:

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وظائف مدينة الملك سعود:



المؤهلات المطلوبة:



الشروط العامة:



نبذة عن المدينة:



طريقة التقديم:

