مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف لحملة الدبلوم فأعلى (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) على النحو التالي:
وظائف مدينة الملك سعود:
- محلل أول أعمال
- مدير المشاريع التقنية
- أخصائي تمريض
- أخصائي الاحصاء الحيوي
- فني رعاية المرضى
- فني الترميز الطبي
- مطور ربط وتكامل
- مهندس شبكات
- أخصائي مكافحة العدوى
- استشاري مساعد الأشعة
- استشاري مساعد
المؤهلات المطلوبة:
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهل المطلوب حسب التخصصات المذكورة.
- توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية (حسب الحد الأدنى الموضح لكل وظيفة)
نبذة عن المدينة:
تعد مدينة الملك سعود الطبية أحد مستشفيات وزارة الصحة التي بدأت في خدمة سكان منطقة الرياض منذ عام 1376هـ وشكلت مدينة الملك سعود الطبية شبكة الأمان لأهالي مدينة الرياض تستقبل المدينة الطبية حالات طوارئ أكثر من أي مستشفى آخر في المملكة.
وتتمتع حاليا بتوافر 1400 سرير وأكثر من 8000 موظف كما تضم المدينة الطبية مستشفيات رئيسية وهي: المستشفى العام ، مستشفى الأطفال ومستشفى النساء والولادة بالأضافة لمركز طب الأسنان ومركز الملك فهد للكلى.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا