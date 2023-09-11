النيابة العامة تطرح 120 وظيفة شاغرة عبر جدارات

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أعلنت النيابة العامة عن طرح (120) وظيفة إدارية من المرتبة (السادسة) حتى (السابعة) على سلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عن طريق التعاقد من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) على النحو التالي: اضافة اعلان





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