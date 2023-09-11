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النيابة العامة تطرح 120 وظيفة شاغرة عبر جدارات

النيابة العامة
النيابة العامة
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أعلنت النيابة العامة عن طرح (120) وظيفة إدارية من المرتبة (السادسة) حتى (السابعة) على سلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عن طريق التعاقد من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) على النحو التالي:اضافة اعلان

المراتب:


- المرتبة السادسة (عدد 117)
- المرتبة السابعة (عدد 3)
- المجموع (120)
المسميات الوظيفية:
- فني دعم (المرتبة السابعة - الرياض - عدد 2)
- فني دعم (المرتبة السابعة - الطائف - عدد 1)
- كاتب ضبط (المرتبة السادسة - الرياض - عدد 11)
- كاتب ضبط (المرتبة السادسة - المدينة المنورة - عدد 5)
- كاتب ضبط (المرتبة السادسة - الدمام - عدد 4)
- كاتب ضبط (المرتبة السادسة - جدة - عدد 4)
- كاتب ضبط (المرتبة السادسة - أبها - عدد 3)
- كاتب ضبط (المرتبة السادسة - القريات - عدد 2)
- كاتب ضبط (المرتبة السادسة - تثليث - عدد 2)
- كاتب ضبط (المرتبة السادسة - شرورة - عدد 2)
- كاتب ضبط (المرتبة السادسة - صامطة - عدد 2)
- كاتب ضبط (المرتبة السادسة - البكيرية - عدد 1)
- كاتب ضبط (المرتبة السادسة - الخبر - عدد 1)
- كاتب ضبط (المرتبة السادسة - الخرج - عدد 1)
- كاتب ضبط (المرتبة السادسة - الخفجي - عدد 1)
- كاتب سجل (المرتبة السادسة - الزلفي - عدد 1)
- كاتب سجل (المرتبة السادسة - ظهران الجنوب - عدد 1)
- كاتب سجل (المرتبة السادسة - الجوف - عدد 1)
- كاتب سجل (المرتبة السادسة - بيشة - عدد 3)
- كاتب سجل (المرتبة السادسة - حفر الباطن - عدد 1)
- كاتب سجل (المرتبة السادسة - وادي الدواسر - عدد 1)
- كاتب سجل (المرتبة السادسة - تربة - عدد 1)
- كاتب سجل (المرتبة السادسة - عرعر - عدد 1)
- كاتب سجل (المرتبة السادسة - قرية العليا  - عدد 1)
- باحث احصاء مساعد (المرتبة السادسة - الدمام - عدد 1)
- باحث احصاء مساعد (المرتبة السادسة - المدينة المنورة - عدد 1)
- باحث شؤون موظفين (المرتبة السادسة - الأحساء - عدد 1)

مناطق العمل:


- الرياض
- الطائف
- المدينة المنورة
- الدمام
- جدة
- أبها
- عرعر
- أبو عريش
- الباحة
- العلا
- الجوف
- جازان
- تثليث
- عنيزة
- وادي الدواسر
- القريات
- البكيرية
- الزلفي
- الدرعية
- بلجرشي
- ضباء
- طبرجل
- طريف
- عفيف
- ظهران الجنوب
- سراة عبيدة
- المجمعة
- تبوك
- حائل
- نجران
- الأحساء
- خميس مشيط
- حفر الباطن
- وغيرها

الفئات المستهدفة في الإعلان:


- خريجي درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
- الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.
- الاولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.
- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.
- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، او عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

طريقة التقديم:


يبدأ التقديم يوم الأحد 1445/3/2هـ من خلال الرابط التالي "اضغط هنا"، ويستمر حتى الخميس 1445/3/6هـ.

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