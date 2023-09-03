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وظائف إدارية شاغرة بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالرياض (مركز حكومي) عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

المسميات الوظيفية:


- مسؤول قاعدة البيانات
- مدير قسم الأبحاث والتميز المعرفي
- مدير قسم حوكمة الأبحاث التقنية والرقمية
- مدير قسم اجراءات العمل
- مهندس شبكات

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- تقنية المعلومات
- علوم الكمبيوتر
- الهندسة
- أو مايعادلها

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة.
- توفر المهارات أو الخبرات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- مهارات عالية في التواصل.

نبذة عن المركز:


المركز الوطني للتعليم الإلكتروني (مركز حكومي) تأسس بقرار من مجلس الوزراء وبرئاسة وزير التعليم ليكون جهة مستقلة تهدف لتعزيز الثقة في برامج التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم.

طريقة التقديم:


التقديم يبدأ من اليوم الأحد 1445/2/18هـ من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

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