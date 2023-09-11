جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (مسؤول إداري) في مقرها بمدينة (الرياض) لحملة الدبلوم على النحو التالي: اضافة اعلان





المسمى الوظيفي



الشروط المطلوبة:



المهام الوظيفية:



طريقة التقديم:

