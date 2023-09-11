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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

جامعة الملك عبدالعزيز
جامعة الملك عبدالعزيز
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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (مسؤول إداري) في مقرها بمدينة (الرياض) لحملة الدبلوم على النحو التالي:اضافة اعلان

المسمى الوظيفي


- مسؤول إداري (الرياض)

الشروط المطلوبة:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على الدبلوم في تخصص (ادارة الأعمال) أو مايعادله.
- خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال مشابه.
- إجادة اللغة الإنجليزية (STEP : 75 ) (IELTS : 5) ) أو TOFEL (IBT : 51) (PBT : 466). 
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.


المهام الوظيفية:


- تنفيذ وتقديم الدعم الإداري اليومي للإدارة أو القسم وخدمة التصوير عن الحاجة.
- تسليم المراسلات العاجلة داخل وخارج القسم وتسجيل وتتبع الاتصالات الواردة والصادرة.
- اعداد تقارير وتحليل البيانات الأسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية كما هو مطلوب.
- إدارة الجداول الزمنية التنفيذية وضمان اتخاذ الترتيبات اللوجستية للاجتماعات والزيارات الميدانية.
- ترتيب المكالمات الجماعية وجدولة الاجتماعات.
- إعداد تصاريح السفر وضمان أن جميع المواعيد أو الاجتماعات محجوزة بشكل صحيح.
- الرد على جميع المكالمات الواردة وتحويلها.
- إدارة الاستفسارات اليومية الروتينية والرجوع إلى الشخص المناسب لاتخاذ اجراءات فورية.
- طلب اللوازم المكتبية وطلب صيانة المعدات ومتابعتها.
- المساعدة في صيانة قاعدة البيانات ونظام الملفات الإلكترونية والنسخ الورقية.
- استلام وفحص وتسجيل وتوزيع وتحديد اولويات البريد الوارد الالكتروني والعادي.

طريقة التقديم:


بدأ التقديم اليوم الأثنين 1445/2/26هـ (الموافق 2023/9/11م) من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى السبت 1445/3/1هـ (الموافق: 2023/9/16م).

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