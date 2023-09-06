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أمانة المدينة المنورة تعلن عن وظائف بالمرتبة السابعة عبر جدارات

امانة المدينة
أمانة المدينة المنورة
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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة توفر وظائف بالمرتبة (السابعة) عبر منصة (جدارات)، للعمل في البلديات التابعة لها (بلدية محافظة بدر، بلدية سليلة جهينة، بلدية محافظة خيبر، بلدية العيص)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:


1- مهندس مدني مساعد.
2- مهندس مساحة مساعد.

المرتبة الوظيفية:


- السابعة.

أماكن العمل (الشروط والتفاصيل):


1- بلدية محافظة بدر (التقديم متاح حاليا)
2- بلدية سليلة جهينة (التقديم متاح حاليا)
3- بلدية محافظة خيبر.
4- بلدية العيص.

موعد التقديم:


- بلدية محافظة خيبر: يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الجمعة بتاريخ 1445/02/23هـ الموافق 2023/09/08م.

- بلدية العيص: يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الجمعة بتاريخ 1445/02/23هـ الموافق 2023/09/08م.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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