الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات عن توفر وظائف (إدارية، فنية، تقنية)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسميات الوظيفة :-
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1- أخصائي علاقات حكومية.
2- أخصائي موارد بشرية.
3- منسق المزايا الطبية.
4- منسق الرعاية الطبية.
5- أخصائي تقنية المعلومات.
6- محاسب.
7- مدير العمليات التجارية.
8- مراقب مالي.
9- أخصائي الرواتب.
10- أخصائي العقود والمشتريات.
11- محاسب أول.
12- أخصائي إدارة التدريب.
13- مسؤول الاتصال الأمني.
14- مدير الأمن.
15- فني السلامة الجوية.
16- مدير الجودة والسلامة.
17- أخصائي ضمان الجودة.
18- مصمم جرافيك.
19- أخصائي إدارة المشاريع.
20- مشغل معدات النقل.
– وغيرها من الوظائف.
نبذة عن الشركة:
– بمبادرة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تم تأسيس الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، كأولى الخطوات الاستراتيجية وكجزء من استثماراته المباشرة لتطوير ونقل المعرفة والتقنية وبناء الخبرات فـــي مجالات الصيانة وهندسة الطيران والبحث والتطوير.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءا من الأحد بتاريخ 1445/02/25هـ الموافق 2023/09/10م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا