الأحد، 08 شعبان 1445 ، 18 فبراير 2024

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الشروط وطريقة التقديم.. "سدايا" تتيح التسجيل في 4 معسكرات تدريبية في مجال إدارة البيانات

سدايا
سدايا
أ أ
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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلةً في أكاديميتها عن فتح باب التسجيل في أربعة معسكرات في مجال إدارة البيانات في مرحلتها الثالثة.اضافة اعلان
ويأتي ذلك لتدريب وبناء قدرات 80 متدرباً ومتدربة من خريجي وخريجات التخصصات التقنية والإدارية.

120 ساعة تدريبية:

وسيتلقى المتدربون في كل معسكر أكثر من 120 ساعة تدريبية، سيتعرفون خلالها على المفاهيم الأساسية لإدارة البيانات، وأخلاقيات البيانات والبيانات الضخمة والتخزين والجودة، ومجالات إدارة البيانات المتقدمة، ودورة حياة البيانات والبُنية والتصميم والأمن والخصوصية.
ويهدف المعسكر إلى تزويد المتدربين بالمهارات والمعرفة لتطبيق مفاهيم إدارة البيانات، وكيفية تنفيذ السياسات والتشريعات الخاصة بالبيانات للحصول على نتائج تمكن أصحاب القرار من اتخاذ الإجراءات المناسبة.

شروط الانضمام إلى المعسكر:


1-  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- من خريجي التخصصات التقنية والإدارية.
3- أن يجيد اللغة الإنجليزية.
وسيخضع المتقدمون إلى اختبارات ومقابلة شخصية؛ للتأكد من مناسبة مؤهلاتهم للمعسكرات.

طريقة التقديم:

ودعت "سدايا" الراغبين بالانضمام إلى هذه المعسكرات إلى التسجيل من خلال زيارة موقع أكاديمية "سدايا" على الرابط التالي: https://sdaia.tuwaiq.edu.sa/datamanagement وسيكون 24 فبراير 2024 آخر موعد للتسجيل في المعسكرات الأربعة، في حين ستبدأ المعسكرات حضورياً في الرياض ابتداءً من 10 مارس 2024 وتستمر لمدة أربعة أسابيع.

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