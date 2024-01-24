عاجل.. الصندوق العقاري: هذه الطريقة تحميك من إيقاف الدعم

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وجه حساب العناية بالمستفيدين، توجيها لأجل تفادي إيقاف الدعم، وذلك من خلال رفع طلب مسبق لصندوق التنمية العقارية.





تفادي إيقاف الدعم في الصندوق العقاري: اضافة اعلان



أسباب إيقاف الدعم السكني:



وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه :"أنا عسكري وتقاعدت لي شهرين والجهة التمويلية رفضت جدولة القرض العقاري ووضعوني أمام خيار واحد وهو الاستمرار بدفع الأقساط ودفعة اخيره ٢٧٠ ألف والأقساط ٢٧٠٠ ".وأوضح أيضا :"مع العلم أن راتبي التقاعدي ٣٥٠٠ أو عدم الجدولة.. البنك يعلم عندما أعطاني القرض سوف أتقاعد خلال سنتين".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"عزيزي المستفيد لتفادي إيقاف الدعم , يرجى رفع طلب مسبق لصندوق التنمية العقارية بإجراءات إعادة الجدولة عبر الجهة التمويلية "البنك الممول".أيضا نبه حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية في توجيه سابق، من إجراء عدة خطوات أو أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني للمستفيدين.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا لعناية المستفيدين يقول فيه :" استفسار.. هل إذا أخذت تمويل شخصي من البنك يسقط الدعم السكني؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين: :" عزيزي المستفيد.. الأسباب التالية تؤدي لإيقاف الدعم السكني" :1- إلغاء العقد2-إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق3- عدم تحديث بيانات منتج البناء الذاتي لمن تجاوز بناؤه 3 سنوات4-التعثر بسداد القسط الشهري5-السداد المبكر للتمويل