توضيح مهم بخصوص تأخر إيداع الدعم السكني

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حدد برنامج سكني، أقصى مهلة لإيداع الدعم في حسابات المستفيدين، وذلك بعد ساعات من إيداع دعم شهر يناير 2024.

وقال ردًا على استفسار حول تأخر إيداع الدعم لبعض المستفيدين عبر حسابه في منصة "إكس". "ملتزمون باستمرارية الدعم الشهري لجميع مستفيدين سكني خلال 5 أيام عمل من تاريخ 24 من كل شهر ميلادي". اضافة اعلان



ملتزمين باستمرارية الدعم الشهري لجميع مستفيدين سكني خلال 5 أيام عمل من تاريخ 24 من كل شهر ميلادي — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) January 24, 2024

إيداع دعم سكني



دعم سكني



شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

