الأربعاء، 12 رجب 1445 ، 24 يناير 2024

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توضيح مهم بخصوص تأخر إيداع الدعم السكني

سكني
برنامج سكني
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حدد برنامج سكني، أقصى مهلة لإيداع الدعم في حسابات المستفيدين، وذلك بعد ساعات من إيداع دعم شهر يناير 2024.
وقال ردًا على استفسار حول تأخر إيداع الدعم لبعض المستفيدين عبر حسابه في منصة "إكس". "ملتزمون باستمرارية الدعم الشهري لجميع مستفيدين سكني خلال 5 أيام عمل من تاريخ 24 من كل شهر ميلادي".اضافة اعلان


 

إيداع دعم سكني

وأعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، إيداع 965 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر يناير 2024.
يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف تملّك السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 965 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح العقود التمويلية لمستفيدي منتج البناء الذاتي منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة.
وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يناير 2024 بلغ نحو 55.9 مليار ريال.

دعم سكني

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، أن إجمالي المستفيدين من برامج الدعم السكني والممكنات والبرامج الداعمة بلغ أكثر من 755 ألف مستفيد خلال الفترة من 2017 حتى نهاية 2023، مؤكداً استمرارية الدعم السكني وتنويع الحلول التمويلية والسكنية بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين لتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المستفيدين للمسكن الملائم.

شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7- ـن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8-ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9-ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .
10-أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.

التسجيل في الدعم السكني

يتم التسجيل في الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:
التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني من هنا
أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد،
اضغط (التحقق).
أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.
بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).
اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقة
اضغط على (موافق).
أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.
إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهر رسـالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السـكني).
ويتم التسجيل إلكترونًيا عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي من هنا.

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