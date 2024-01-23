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عاجل.. توجيه من الصندوق العقاري لمن وصل للدفعة الأخيرة وتفاجأ بتجاوزه فترة الـ 36 شهرا

صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
أ أ
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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل أحد المواطنين تفاجأ أنه وصل للمرحلة الأخيرة وأراد أن يحصل على آخر دفعة لكن وجد نفسه قد تجاوز الفترة المحددة.اضافة اعلان

5 دفعات مستحقة للمستفيد من التمويل العقاري:


وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا لعناية المستفيدين يقول فيه :" السلام عليكم.. أنا حاصل على الدعم بنظام البناء الذاتي.. وقمت بالبدء قبل سنة و وصلت للمراحل الأخيرة وتبقت لي دفعة أخيرة، لكن للأسف تجاوزت ٣٦ شهرا بسب تأخري بالبدء فرفض الصندوق طلب البنك بصرف الدفعة الأخيرة.. ما الحل لو تكرمت؟".

وجاء الرد : " وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. خيار تمويل البناء الذاتي يصرف النقد للمستفيد على دفعات من خلال الممول العقاري ، بحد أقصى خمس دفعات أو اكتمال المدة المحددة (36 شهرا) ، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء وذلك بعد كل مرحلة يتم تقييمها ."

مستفيدي الدعم السكني:

وفي وقت سابق وجه حساب العناية بالمستفيدين أيضا، تنبيها لمستفيدي الدعم السكني وعرض للراغبين بمنتج البناء الذاتي.

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا لعناية المستفيدين يقول فيه : "هل مازال العرض موجود لنسبة 2.59٪ أو انتهى مع نهاية 2023؟".

وجاء الرد  :" عزيزي المستفيد.. حل تمويلي لمستفيدي الدعم السكني والراغبين بمنتج البناء الذاتي مع ( بنك الأهلي - مصرف الراجحي ) بهامش ربح 2.59% . ".

عرض البناء الذاتي:

كما وجه أيضا أحد الأشخاص سؤالا يستفسر فيه قائلا : " هل مازال العرض قائم للبناء الذاتي لرواتب فوق ١٤ ألفا".

وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : "عزيزي المستفيد..  شروط البرنامج : أصحاب الدخل من 3000 ريال إلى 14000 ريال".

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