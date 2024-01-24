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عاجل.. بشكل شهري أم دفعة واحدة.. الصندوق العقاري يوضح كيفية إيداع مبالغ الدعم

صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
أ أ
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أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية عن استفسار حول كيفية إيداع مبالغ الدعم وهل تتم بشكل شهري أم دفعة واحدة.

الصندوق العقاري يوضح كيفية إيداع مبالغ الدعم:اضافة اعلان


وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" بالنسبة لدعم عقار قائم.. كيف أقدر أخذ المبلغ المتبقي من الدعم دفعة واحدة وليس شهريا".

وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"عزيزي المستفيد.. يتم إيداع مبالغ الدعم بشكل شهري وثابت حتى نهاية العقد , ولا يمكن إيداع مبالغ الدعم دفعة واحدة" .  

دفعات الصندوق العقاري لمستفيدي الأراضي المجانية:


وفي وقت سابق تفاعل أيضا حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن سقف الدفعات المستحقة من قبل الصندوق أثناء عملية البناء.

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول : "السلام عليكم.. أنا استلمت أرض مجانية مع توقيع العقد في تاريخ ٨/٢٠٢٠ ووقعت مع صندوق التنمية العقارية في ١٠/٢٠٢١، وأنه إلى الآن استلمت دفعة واحدة فقط".
وتساءل قائلا : " هل تنزيل باقي الدفعات يعتمدون على وقت توقيع عقد الأرض من الإسكان وإلا توقيع العقد مع صندوق التنمية العقاري".

وجاء الرد : " السلام عليكم، عزيزي المستفيد.. خيار تمويل البناء الذاتي يصرف النقد للمستفيد على دفعات من خلال الممول العقاري ، بحد أقصى خمس دفعات أو اكتمال المدة المحددة (36 شهرا) ، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء وذلك بعد كل مرحلة يتم تقييمها" .

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