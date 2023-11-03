الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف تعليمية بنظام التعاقد

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أعلنت الجامعة الإسلامية عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها التعليمية (معلم ممارس) في اللغة الإنجليزية للرجال عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين بنظام التعاقد (دوام كامل) في التخصصات التالية:
التخصصات المتاحة:
- تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها (TESOL)
- تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (TESL)
- تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TEFL)
- تدريس اللغة الإنجليزية (ELT)
الوثائق المطلوبة:
- صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العملية (الخبرات) وسجل الدرجات.
- صورة من البطاقة الشخصية مع إحضار الأصل للمطابقة.
- صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد.
- سيرة ذاتية موضحاً فيها جميع المعلومات الشخصية والخبرات العملية والمؤهلات العلمية.
شروط وإيضاحات:
- الحصول على الماجستير في التخصص المطلوب.
- إرفاق معادلة الشهادة عند التخرج من جامعة غير سعودية.
- أن يكون نظام الدراسة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير عن طريق التفرغ التام (الانتظام الكلي والتعليم الحضوري).
- ألا يقل التقدير في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن جيد جدا.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام.
- الحصول على درجة لا تقل عن 7.5 في اختبار الآيلتس أو ما يعادلها في اختبار التوفل.
- اجتياز المقابلة الشخصية في حال الترشيح.
طريقة التقديم:
بدأ التقديم من يوم أمس الخميس 1445/4/18هـ عن طريق الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الخميس 1445/4/25هـ.