رواتب تصل لـ10 آلاف ريال.. باب رزق جميل تعلن عن 110 وظائف شاغرة

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أعلنت شركة باب رزق جميل عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر 110 وظيفة شاغرة لحملة (مختلف المؤهلات) للعمل بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:
المسميات الوظيفية:
– استقبال (الرياض)
– خدمة عملاء (الرياض)
– مقدمة طعام (الرياض)
– ممثلة مبيعات (الرياض)
– تسويق عقاري (جده)
– تسويق (الرياض)
– باريستا (جدة، الخبر، القطيف، الجبيل، مكة المكرمة)
– مساعدة مديرة معرض. (الرياض، جدة)
– مسؤول جودة. (الدمام)
– مشرف فرع (الدمام)
– مندوب مبيعات (الرياض )
– مدير تسويق (الرياض)
– محاسب. (بريدة)
– أخصائي سوشال ميديا. (جدة)
– بائع ومعد قهوة. (الرياض)
– أمين مستودع. (تبوك)
– مشرف مبيعات. (جدة)
المزايا والحقوق:
– رواتب تصل إلى 10,000 ريال.
– تأمين طبي.
– تأمين اجتماعي.
– إجازة سنوية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح اليوم الأحد بتاريخ 1445/03/23هـ الموافق بالميلادي 2023/10/08م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
عبر موقع شركة باب رزق جميل: "اضغط هنا"