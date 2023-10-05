الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

المعهد العالي للتقنيات يعلن عن برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف

المعهد العالي للتقنيات
المعهد العالي للتقنيات
أ أ
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أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بجدة عن فتح باب التقديم في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف للفصل التدريبي القادم (ديسمبر 2023م) لحملة الثانوية العامة كحد أدنى على النحو التالي:اضافة اعلان

شروط الالتحاق بالبرنامج:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على الشهادة الثانوية العامة تخصص (علمي أو إداري) وبنسبة لا تقل عن 70٪.
- أن لا يكون المتقدم قد سبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
- أن لايقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولايزيد عن 24 عاما.
- أن يكون غير مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
- التفرغ التام (التدريب بدوام كامل).

المزايا أثناء التدريب:


- المتدرب يعتبر موظفاً بمجرد قبوله بالمعهد مباشرة عبر توقيع عمل مع إحدى الشركات الموظفة.
- يتمتع المتدربون بتغطية تأمينية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ اليوم الأول للالتحاق بالمعهد.
- يتم إصدار التأمين الطبي (للمتدرب فقط) في اليوم الأول للانضمام إلى المعهد من قبل الشركة الموظفة.
- يستلم المتدرب مكافأة شهرية مجزية أثناء التدريب.
- توفير جميع الاحتياجات التدريبية (المناهج التدريبية، الزي الرسمي).
- إتقان الخريج للغة الإنجليزية بعد التخرج.
- الحصول على شهادة الدبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

المزايا بعد التدريب:


- الحصول على شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني .
- إتقان الخريج للغة الإنجليزية بعد التخرج.
- العمل في مقر الشركة الموظفة.
- راتب شهري ومزايا أخرى حسب سياسة الشركة الموظفة.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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