المعهد العالي للتقنيات يعلن عن برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف

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أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بجدة عن فتح باب التقديم في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف للفصل التدريبي القادم (ديسمبر 2023م) لحملة الثانوية العامة كحد أدنى على النحو التالي: اضافة اعلان





شروط الالتحاق بالبرنامج:



المزايا أثناء التدريب:



المزايا بعد التدريب:



طريقة التقديم:



- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.- حاصل على الشهادة الثانوية العامة تخصص (علمي أو إداري) وبنسبة لا تقل عن 70٪.- أن لا يكون المتقدم قد سبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).- أن لايقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولايزيد عن 24 عاما.- أن يكون غير مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.- اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.- التفرغ التام (التدريب بدوام كامل).- المتدرب يعتبر موظفاً بمجرد قبوله بالمعهد مباشرة عبر توقيع عمل مع إحدى الشركات الموظفة.- يتمتع المتدربون بتغطية تأمينية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ اليوم الأول للالتحاق بالمعهد.- يتم إصدار التأمين الطبي (للمتدرب فقط) في اليوم الأول للانضمام إلى المعهد من قبل الشركة الموظفة.- يستلم المتدرب مكافأة شهرية مجزية أثناء التدريب.- توفير جميع الاحتياجات التدريبية (المناهج التدريبية، الزي الرسمي).- إتقان الخريج للغة الإنجليزية بعد التخرج.- الحصول على شهادة الدبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.- الحصول على شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني .- إتقان الخريج للغة الإنجليزية بعد التخرج.- العمل في مقر الشركة الموظفة.- راتب شهري ومزايا أخرى حسب سياسة الشركة الموظفة.التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".