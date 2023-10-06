بدون خبرة.. المستشفى التخصصي يعلن عن وظائف إدارية لحملة كافة المؤهلات

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن توفر عدد من الوظائف الإدارية لحملة كافة المؤهلات الكفاءة والثانوية والدبلوم والبكالوريوس (بدون خبرة) حسب المسميات والشروط التالية:
الوظائف المتاحة
- مساعد إداري - عدد 2 - الرياض (Department Assistant)
المتطلبات: الثانوية العامة، أو دبلوم أو بكالوريوس (إدارة أعمال، إدارة مستشفيات، إدارة مكتبية، إدارة مكاتب، سكرتارية) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس).
آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1445/3/26هـ (الموافق 2023/10/11م).
- كاتب جناح - عدد 1 - الرياض (Ward Clerk)
المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع إجادة استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).
آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1445/4/3هـ (الموافق 2023/10/18م).
- كاتب - عدد 2 - الرياض (Clerk)
المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).
آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1445/4/3هـ (الموافق 2023/10/18م).
- كاتب - عدد 1 - جدة (Clerk)
المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).
آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1445/4/3هـ (الموافق 2023/10/18م).
- مساعد رعاية مرضى - عدد 1 - جدة (Patient Care Assistant)
المتطلبات: شهادة الكفاءة المتوسطة فأعلى (لا يشترط الخبرة)
آخر موعد للتقديم: الأحد 1445/3/30هـ (الموافق 2023/10/15م).
- معاون ادارة مواد - عدد 1 - الرياض (Warehouse Aide)
المتطلبات: شهادة الكفاءة المتوسطة فأعلى (لا يشترط الخبرة)
آخر موعد للتقديم: الأحد 1445/3/30هـ (الموافق 2023/10/15م).
مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:
- رواتب تنافسية.
- تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
- بدل سكن ومواصلات.
- تطوير مهني مستمر
- برنامج مساعدة الموظفين.
- مرافق ترفيهية للموظفين.
- تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
- مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.
- إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
خطوات استخدام نظام التوظيف:
1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول إضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: "اضغط هنا"، مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.