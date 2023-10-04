مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف (الإدارية، الطبية، الصحية) لحملة الدبلوم فأعلى (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) على النحو التالي: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية:



التخصصات المطلوبة:



المؤهلات المطلوبة:



الشروط العامة:



نبذة عن المدينة:



طريقة التقديم:

