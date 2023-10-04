مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف (الإدارية، الطبية، الصحية) لحملة الدبلوم فأعلى (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) على النحو التالي:
المسميات الوظيفية:
- مشرفة سكن
- فني رعاية مرضى
- مدير مشاريع تقنية المعلومات
- مدير الحالات
- منسق دورات
- مدير سريري
- فني تخدير
- أخصائي تمريض
- أخصائي قسطرة قلبية
- استشاري أمراض القلب
- طبيب استشاري مشارك
- طبيب استشاري مساعد
التخصصات المطلوبة:
- خدمة اجتماعية
- علم النفس
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب
- التخدير
- التمريض
- الادارة الصحية
- تخصصات صحية
المؤهلات المطلوبة:
- الدبلوم
- البكالورويس
- الماجستير
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهل المطلوب حسب التخصصات المذكورة.
- توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية (حسب الحد الأدنى الموضح لكل وظيفة)
نبذة عن المدينة:
تعد مدينة الملك سعود الطبية أحد مستشفيات وزارة الصحة التي بدأت في خدمة سكان منطقة الرياض منذ عام 1376هـ وشكلت مدينة الملك سعود الطبية شبكة الأمان لأهالي مدينة الرياض تستقبل المدينة الطبية حالات طوارئ أكثر من أي مستشفى آخر في المملكة وتتمتع حاليا بتوافر 1400 سرير وأكثر من 8000 موظف.
كما تضم المدينة الطبية مستشفيات رئيسية وهي: المستشفى العام ، مستشفى الأطفال ومستشفى النساء والولادة بالأضافة لمركز طب الأسنان ومركز الملك فهد للكلى.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا