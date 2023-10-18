التقديم الآن.. 20 وظيفة متاحة لحملة البكالوريوس في جهة حكومية بجدة

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أعلنت شركة مطارات جدة (شركة حكومية) عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها (الإدارية، المالية التقنية، الهندسية) لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:
المسميات الوظيفية
- محلل الميزانية
- مراجع داخلي
- مدير التخطيط والرقابة
- مدير إدارة الأصول وتحسين العمليات
- رئيس قسم التدقيق
- رئيس قسم البنية التحتية
- رئيس قسم استراتيجية سلاسل الإمداد
- أخصائي محاسبة
- أخصائي مشتريات
- أخصائي فواتير
- أخصائي تجربة المطار
- ووظائف أخرى
التخصصات
- إدارة الأعمال
- المالية
- المحاسبة
- التسويق
- الاعلام
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- سلاسل الإمداد
- الهندسة
- أو ما يعادلهم.
نبذة عن الشركة:
شركة مطارات جدة شركة حكومية سعودية تابعة لشركة مطارات القابضة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إطلاقها في فبراير 2022.
وذلك ضمن برنامج نقل الأصول والتحول المؤسسي لمطارات المملكة لتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
طريقة التقديم
التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا