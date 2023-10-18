التقديم الآن.. 20 وظيفة متاحة لحملة البكالوريوس في جهة حكومية بجدة

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أعلنت شركة مطارات جدة (شركة حكومية) عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها (الإدارية، المالية التقنية، الهندسية) لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي: اضافة اعلان





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