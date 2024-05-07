رابط التقديم.. مركز الاعتماد يطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

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أعلن مركز الاعتماد "مركز حكومي" عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في مدينة الرياض، لحملة البكالوريوس على النحو التالي:





مركز الإعتماد يطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس



1 - مشرف خدمات الدعم:- المتطلبات: بكالوريوس في تخصص مناسب مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.2 - أخصائي أول الاتصالات المؤسسية:- المتطلبات: بكالوريوس "الاتصالات، التسويق، أو ما يعادلهم"، مع خبرة لا تقل عن سنتين.





طريقة التقديم



نبذة عن المركز



التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا ).ومركز الاعتماد هو مركز حكومي تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الوزارة رقم "600" وتاريخ 1440/10/22هـ.

ويعد الجهة الوطنية المنوط بها تقديم خدمات في جميع المجالات مثل "الكهرباء، التشييد ومواد البناء، القياس والمعايرة، جهات التفتيش".

