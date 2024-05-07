رابط التقديم.. مركز الاعتماد يطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

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أعلن مركز الاعتماد "مركز حكومي" عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في
مدينة الرياض، لحملة البكالوريوس على النحو التالي:
مركز الإعتماد يطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس1 -
مشرف خدمات الدعم:
- المتطلبات: بكالوريوس في تخصص مناسب مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
2 - أخصائي أول الاتصالات المؤسسية:
- المتطلبات: بكالوريوس "الاتصالات، التسويق، أو ما يعادلهم"، مع خبرة لا تقل عن سنتين.
طريقة
التقديمالتقديم
متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).
نبذة
عن المركزومركز
الاعتماد هو مركز حكومي تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الوزارة رقم "600"
وتاريخ 1440/10/22هـ.
ويعد الجهة الوطنية المنوط بها تقديم خدمات في جميع المجالات مثل "الكهرباء، التشييد ومواد البناء، القياس والمعايرة،
جهات التفتيش".