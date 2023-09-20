سارع بالتقديم.. "روشن" تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات

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أعلنت شركة روشن العقارية "إحدى شركات صندوق الاستثمارات
العامة" عن فتح باب التقديم لشغل 90 وظيفة لحملة البكالوريوس والماجستير في المجالات
التالية:
* الوظائف المطلوبة- وظائف إدارية
- وظائف مالية
- وظائف تقنية
- وظائف هندسية
* التخصصات المطلوبة- البيئة
- المالية
- الهندسة
- المحاسبة
- الصحافة
- الاتصالات
- اللغة العربية
- أدارة الأعمال
- إدارة المعلومات
- إدارة العمليات
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- العلوم الاجتماعية
- التصميم الجرافيكي
- الاتصال الجماهيري
- إدارة سلاسل الإمداد
- الهندسة المعمارية
- الصحة والسلامة المهنية
- (تخصصات أخرى)