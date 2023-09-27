رابط التقديم.. "الخطوط الجوية" تطرح وظائف إدارية ومالية شاغرة في جدة

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أعلنت شركة الخطوط الجوية عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، المالية) في مقرها الرئيس بمدينة (جدة) لحملة البكالوريوس على النحو التالي: اضافة اعلان

1- كابتن.

2- مدقق حسابات.

3- أخصائي الخزينة.

4- مدير العلامة التجارية.





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