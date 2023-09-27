الأربعاء، 12 ربيع الأول 1445 ، 27 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

رابط التقديم.. "الخطوط الجوية" تطرح وظائف إدارية ومالية شاغرة في جدة

الخطوط السعودية
شركة الخطوط الجوية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت شركة الخطوط الجوية عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، المالية) في مقرها الرئيس بمدينة (جدة) لحملة البكالوريوس على النحو التالي:اضافة اعلان
 1- كابتن.
2- مدقق حسابات.
3- أخصائي الخزينة.
4- مدير العلامة التجارية.

التخصصات المطلوبة

- المالية
- القانون
- التسويق
- الطيران
- الهندسة
- المحاسبة
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- العلاقات العامة
- الإدارة الصناعية
- أو ما يعادلهم

المميزات

- راتب شهري تنافسي.
- بدل نقل (وفقاً لسياسة الشركة).
- بدل سكن (وفقاً لسياسة الشركة).
- تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).
- قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).

طريقة التقديم

وأوضحت أن التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط، (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

الدعم السكني سكني
11:59 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

بعد 3 أيام من بدء الإيداع.. تنويه جديد بخصوص الدعم السكني لهؤلاء

أهم 10
11:01 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد صرف رواتب التأمينات ونتائج اختبار القدرة المعرفية الرقمي

a480918ee0db4ca3985e4054d10de73b
10:30 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. أهم 8 خطوات مطلوبة لنظام رسوم الأراضي البيضاء

حساب المواطن
9:56 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

هل تؤثر على الدعم؟.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب

اقرأ أيضا

الخميس أم الأحد؟.. التأمينات تحدد موعد صرف الرواتب

موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الرقمي

بمشاركة 70 جهة.. انطلاق معرض "خطوة" للتوظيف في الرياض

اليوم.. وزارة الدفاع تعلن استقطاب الكفاءات المتميزة عبر معرض "خطوة للتوظيف"

هل بإمكان حاملي بطاقات التنقل التسجيل في حساب المواطن؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

غفعفغع 77685ث 11:39 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالمجلس الصحي للعمل في الرياض

ارامكو السعودية 8:16 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

التقديم مستمر.. أرامكو تُعلن عن توظيف مباشر بكافة التخصصات

الهيئة العامة للإحصاء 2:07 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء لحملة البكالوريوس

F5FDrwSXIAAb_Q2 9:37 ص الأحد، 03 سبتمبر 2023

فتح باب التوظيف في وزارة الدفاع لهؤلاء الخريجين

اقرأ أيضا

حساب المواطن
5:39 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

الابن مسجل كتابع وحصل على وظيفة .. هل يؤثر ذلك على دعم المواطن؟

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
4:11 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في الرياض

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
2:58 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

"الزكاة والضريبة": غرامات لا تشملها مبادرة الإعفاء.. تعرّف عليها

08-0ظ
1:59 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

بشرى من "أمازون".. فتح باب التوظيف بمختلف مناطق المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

التسمم الغذائي
1:03 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

التسمم الغذائي.. أعراضه وكيفية التعامل معه وعلاجه

الراتب -- ريال - الموارد
1:00 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

التعليم تتيح خدمة "تواصل" لرواتب وبدلات المعلمين والموظفين (التفاصيل كاملة)

الدعم السكني سكني
11:59 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

بعد 3 أيام من بدء الإيداع.. تنويه جديد بخصوص الدعم السكني لهؤلاء

أمطار غزيرة
11:54 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

أمطار غزيرة.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق ويٌطلق الإنذار الأحمر لـ 10 مساءً

7غ77
11:45 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

"ستاندرد آند بورز" ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد المملكة لـ 0.4% هذا العام

87978
11:41 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

المملكة تعزي حكومة وشعب العراق في ضحايا حريق إحدى قاعات الأفراح