رابط التقديم.. "الخطوط الجوية" تطرح وظائف إدارية ومالية شاغرة في جدة

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أعلنت
شركة الخطوط الجوية عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، المالية) في مقرها الرئيس بمدينة
(جدة) لحملة البكالوريوس على النحو التالي:
1- كابتن.
2- مدقق حسابات.
3- أخصائي الخزينة.
4- مدير العلامة التجارية.
التخصصات
المطلوبة
- المالية
- القانون
- التسويق
- الطيران
- الهندسة
- المحاسبة
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- العلاقات العامة
- الإدارة الصناعية
- أو ما يعادلهم
المميزات
- راتب
شهري تنافسي.
- بدل نقل (وفقاً لسياسة الشركة).
- بدل سكن (وفقاً لسياسة الشركة).
- تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).
- قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).