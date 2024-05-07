كيفية الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات عبر منصة أبشر

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تتيح هذه الخدمة الإلكترونية التي تقدمها الإدارة العامة للمرور للمواطنين والمقيمين، الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة "أبشر".





خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات



شروط الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات



•الدخول إلى حساب أبشر•الذهاب إلى خدمة المركبات استعلامات•اختر صلاحية التأمين على المركباتتعبئة الحقول المطلوبة:•رقم الهوية•رقم اللوحة•الرمز المرئيسيتم عرض صلاحية التأمين.