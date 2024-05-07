الثلاثاء، 28 شوال 1445 ، 07 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

كيفية الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات عبر منصة أبشر

التأمين على المركبات
التأمين على المركبات
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تتيح هذه الخدمة الإلكترونية التي تقدمها الإدارة العامة للمرور للمواطنين والمقيمين، الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة "أبشر".اضافة اعلان

خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات

•الدخول إلى حساب أبشر
•الذهاب إلى خدمة المركبات استعلامات 
•اختر صلاحية التأمين على المركبات

شروط الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات

تعبئة الحقول المطلوبة:
•رقم الهوية
•رقم اللوحة
•الرمز المرئي
سيتم عرض صلاحية التأمين.


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