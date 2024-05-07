عاجل.. 48 ساعة على صرف دفعة مايو من حساب المواطن

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أعلن حساب المواطن، أنه سيتم صرف الدفعة 78 – لشهر مايو يوم الخميس، نظرًا لتزامن الموعد الشهري مع يوم العطلة الأسبوعية – الجمعة.

وقال البرنامج ردًا على استفسار حول موعد نزول الدفعة عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "وسيتم صرف الدعم للدفعة 78 يوم الخميس بتاريخ "9 مايو".



يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم صرف الدعم للدفعة 78 يوم الخميس بتاريخ "9 مايو"، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 6, 2024

الدعم الإضافي



قيمة استحقاق حساب المواطن



أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن؟



المستهدفون من حساب المواطن

