سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمركز "أداء" للعمل في الرياض

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أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، عن توفر وظائف شاغرة إدارية في مقر المركز بالرياض لحملة البكالوريوس على النحو التالي: اضافة اعلان





1 - محلل أول أداء



2 - استشاري أداء



طريقة التقديم



نبذة عن المركز



المتطلباتبكالوريوس إدارة أعمال، إدارة عامة، هندسة.تخصص آخر مناسب مع خبرة لا تقل عن سنة.المتطلباتبكالوريوس إدارة أعمال، إدارة عامة، هندسة.تخصص آخر مناسب مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات.التقديم متاح حاليًا عن طريق الدخول على هذا الرابط، ( اضغط هنا ).أنشئ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) بتاریخ 1437/1/6 هـ، بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء.

ويعمل مركز أداء على قياس مؤشرات أداء الأجهزة العامة من خلال تطبیق نماذج ومنھجیات وأدوات موحدة لدعم كفایتھا وفاعلیتھا، وإصدار تقاریر دوریة عن مدى تحقق الأھداف الإستراتیجیة للجھة وحالة مؤشرات الأداء ومدى تقدم المبادرات نحو تحقیق رؤیة المملكة وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.