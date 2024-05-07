سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة للخريجين بالمجلس الصحي في الرياض

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أعلن
المجلس الصحي بالرياض، عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات
والتخصصات التالية:
وظائف
شاغرة للخريجين بالمجلس الصحي 1 -
أخصائي إستراتيجية.
المسميات
الوظيفية
2 - أخصائي صحة عامة.
3 - أخصائي إدارة بيانات.
4 - أخصائي أمن سيبراني.
5 - أخصائي موارد بشرية.
6 - أخصائي سياسات صحية.
7 - أخصائي معلوماتية الصحية.
التخصصات
المطلوبة-
الشبكات
- الإحصاء
- الوبائيات
- الاتصالات
- البرمجيات
- صحة عامة
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- علوم البيانات
- تحليل البيانات
- علوم الحاسب
- العلوم الإدارية
- إدارة المشاريع
- الموارد البشرية
- نظم المعلومات
- هندسة الحاسب
- هندسة البيانات
- الحوسبة الجنائية
- الأمن السيبراني
- الإدارة والتنظيم
- تقنية المعلومات
- المعلومات الصحية
- الذكاء الاصطناعي
- الدراسات الإستراتيجية
- نظم المعلومات الإدارية
- نظم المعلومات التجارية
- إدارة المعلومات الصحية
- إدارة الصحة والمستشفيات
- أو مايعادلهم
طريقة
التقديمالتقديم
متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط (اضغط هنا).