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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة للخريجين بالمجلس الصحي في الرياض

ق42344
مجلس الضمان الصحي
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أعلن المجلس الصحي بالرياض، عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

وظائف شاغرة للخريجين بالمجلس الصحي اضافة اعلان
المسميات الوظيفية

1 - أخصائي إستراتيجية.
2 - أخصائي صحة عامة.
3 - أخصائي إدارة بيانات.
4 - أخصائي أمن سيبراني.
5 - أخصائي موارد بشرية.
6 - أخصائي سياسات صحية.
7 - أخصائي معلوماتية الصحية.

التخصصات المطلوبة

- الشبكات
- الإحصاء
- الوبائيات
- الاتصالات
- البرمجيات
- صحة عامة
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- علوم البيانات
- تحليل البيانات
- علوم الحاسب
- العلوم الإدارية
- إدارة المشاريع
- الموارد البشرية
- نظم المعلومات
- هندسة الحاسب
- هندسة البيانات
- الحوسبة الجنائية
- الأمن السيبراني
- الإدارة والتنظيم
- تقنية المعلومات
- المعلومات الصحية
- الذكاء الاصطناعي
- الدراسات الإستراتيجية
- نظم المعلومات الإدارية
- نظم المعلومات التجارية
- إدارة المعلومات الصحية
- إدارة الصحة والمستشفيات
- أو مايعادلهم

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط (اضغط هنا).


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