4 ضربات نوعية.. إحباط تهريب كمية ضخمة من القات والحشيش والإمفتيامين والأقراص المخدرة

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (45093) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
إحباط تهريب حشيش وقات مخدركذلك قبضت شرطة محافظة جدة على مواطن لترويجه (9) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وفي جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة تهريب (160) كيلوجراماً من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير تهريب (15) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.