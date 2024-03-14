3 ضربات نوعية.. إحباط تهريب كمية ضخمة من القات والحبوب المخدرة

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (143175) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.



إحباط تهريب قات مخدر



الإبلاغ ع عمليات ال تهريب



ضبط مروجين بمحافظة جدة:

