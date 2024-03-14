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3 ضربات نوعية.. إحباط تهريب كمية ضخمة من القات والحبوب المخدرة

حرس الحدود - قوات الحرس
حرس الحدود
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 أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (143175) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

إحباط تهريب قات مخدر

كذلك قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي عسير أيضا، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (282) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ ع عمليات ال تهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
وفي وقت سابق، تمكنت الجهات الأمنية بالمملكة من توجيه ضربات قوية إلى تجار ومهربي المواد المخدرة "السموم"، حيث أحبطت تهريب وترويج عبر 5 ضبطيات بأماكن متفرقة في ساعة.

ضبط مروجين بمحافظة جدة:

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية ومواطن بمحافظة جدة لترويجهما (20) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
 وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
فيما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (64650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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