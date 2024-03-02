ضربة نوعية استباقية.. إحباط تهريب 1.2 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (1,298,886) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر داخل شحنة أفران كهربائية عبر ميناء جدة الإسلامي.



إحباط تهريب 1.2 مليون قرص مخدر

