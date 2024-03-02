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ضربة نوعية استباقية.. إحباط تهريب 1.2 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

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إحباط تهريب 1.2 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر
أ أ
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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (1,298,886) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر داخل شحنة أفران كهربائية عبر ميناء جدة الإسلامي.اضافة اعلان

إحباط تهريب 1.2 مليون قرص مخدر

وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض ومحافظة جدة، وهما مقيم من الجنسية السودانية ومواطن، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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