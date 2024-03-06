حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 220 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (220) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

الإجراء، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.



إحباط تهريب أقراض مخدرة بحائل



الإبلاغ عن عمليات التهريب

