10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. بشرى من ولي العهد بخصوص الدخل وأمطار على هذه المناطق

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:
ولي العهد: المملكة ستكون بين أفضل 7 دول من حيث الدخل (فيديو)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن المملكة ستكون خلال السنوات القادمة من بين أفضل 7 دول من حيث الدخل.
صاعقة تتسبب في وفاة مواطن بصامطة
تسببت صاعقة رعدية في وفاة أحد المواطنين في محافظة صامطة بمنطقة جازان، مساء أمس الأربعاء.
بدء تعليم اللغة الصينية في مدارس عسير لهؤلاء الطلاب فقط
بدأت حصص برنامج اللغة الصينية لطلبة الصف الثاني الثانوي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، وإدارات التعليم في محافظات سراة عبيدة وبيشة والنماص ورجال ألمع ومحايل عسير وظهران الجنوب.
منها مكة والرياض.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح مغبرة على 8 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
الشؤون البلدية والقروية تلزم مواقف السيارات بهذه الشروط
اشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عند تصميم مواقف السيارات الاهتمام بنمط «بحث السائق عن موقف مركبته» بيسر وسهولة، وذلك في إطار التحديث الأخير لدليل تصميم مواقف السيارات.
بولندا تُعلن توقفها عن دعم أوكرانيا بالأسلحة.. والسبب مفاجأة
في مفاجأة غير متوقعة، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أنّ بلاده ستتوقف عن تسليح أوكرانيا.
ثمانيني بريطاني ينطق الشهادتين ويعلن إسلامه
وثق مقطع فيديو ظهور لمسن بريطاني في الثمانين من عمره وهو يعلن إسلامه أمام عدد من المسلمين، مبديا سعادته بتلك اللحظة التي يبدو أنها انتظرها طويلا.
مسلمو كندا يقودون تظاهرات غاضبة لإنقاذ أطفالهم من قوم لوط الجدد
احتشد عشرات الأشخاص في مونتريال بكندا للمطالبة بحماية أبنائهم في المدارس من "قوم لوط الجدد"، والذين يدعون إلى المثلية.
أكثر من 100%.. لماذا ارتفع سعر "زيت الزيتون" إلى هذا الحد؟
شهد سعر زيت الزيتون قفزة قياسية عالميًا مؤخرًا، بسبب الظروف الجوية القاسية والطقس الجاف في منطقة البحر المتوسط مما تسبب في اضطراب الإمدادات.
أبرزها تقوية الذاكرة.. 6 فوائد صحية لتناول البيض يوميًا
كشف فريق من الباحثين أن البيض يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، وأوصوا بضرورة تناول بيضتين بشكل منتظم يوميًا لكل فرد .