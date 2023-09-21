مسلمو كندا يقودون تظاهرات غاضبة لإنقاذ أطفالهم من قوم لوط الجدد

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احتشد عشرات الأشخاص في مونتريال بكندا للمطالبة بحماية أبنائهم في المدارس من "قوم لوط الجدد"، والذين يدعون إلى المثلية.





قيم سلبية: اضافة اعلان



تظاهرات في أمريكا ضد الشواذ



ولية أمر تقتحم مدرسة



وطالب المحتشدون بعدم السماح لهؤلاء الأشخاص بتعليم أبنائهم تلك القيم السلبية السيئة المضرة بالمجتمعات والتي تنهى عنها جميع الأديان.ورفع الأشخاص أعلام كندا مطالبين الحكومة بالتدخل العاجل لحماية الأبناء ووضع التشريعات التي تجرم تدريس تلك المناهج.في سياق متصل، تظاهر مئات الطلاب في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بسبب السماح للشواذ باستخدام دورات المياه الخاصة بالجنس الآخر.وسمحت المدارس للأولاد المثليين باستخدام دورات المياه الخاصة بالفتيات، فيما هو مقرر أن يتم السماح أيضاً للفتيات المثليات باستخدام دورات المياه الخاصة بالأولاد داخل المدارس.وردا على هذا القرار، تظاهر مئات من الطلاب احتجاجا على تلك القرارات، التي تنص على أن كل طالب سيستخدم دورة المياه الخاصة بالجنس الذي يختاره لنفسه.وأظهر فيديو آخر متداول لحظة اقتحام ولية أمر فصلًا بإحدى مدارس الولايات المتحدة الأمريكية، لتنزع علم المثلية الجنسية الذي كان مُعلقًا على حائط الفصل فوق الخريطة التي من المفترض أن تكون مُعلقة بصورة عادية في أي فصل.ونزعت ولية الأمر علم المثلية من الحائط وألقته في القمامة، قائلة للمدرسة: هذا المكان الطبيعي لهذا العلم.غضبت المدرسة شديدًا من فعلة الأم غير الداعمة للمثلية الجنسية، إلا أن ولية الأمر قالت لها: أنا لا أدفع ضرائبي كي يتم تعليم ابني مثل هذه المفاهيم أنا أدفعها كي يتلقى تعليمًا جيدًا يدرس التاريخ الذي من المفترض أن تدرسيه أنتِ له وإذا فشل ستكونين أنتِ السبب كونك لا تعلمه العلم الذي من المفترض أن يتلقاه.وأضافت: إذا فشل سيكون بسبب وضعك مثل هذا العلم فوق علم الولايات المتحدة الأمريكية.https://twitter.com/LWCnewswire/status/1704188172333109448?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1704188172333109448%7Ctwgr%5E232722bd53b4570efefc31cb79eac3ea3943b80a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fal-marsd.com%2Farticle%2F183483%2FD8AFD988D984D98AD8A9%2FD8A8D8B3D8A8D8A8-D8A7D984D8B4D988D8A7D8B0-D8B4D8A7D987D8AF-D8AAD8B8D8A7D987D8B1-D8A7D984D985D8A6D8A7D8AA-D985D986-D8A7D984D8B7D984D8A7D8A8-D981D98A-D988D984D8A7D98AD8A9-D8A8D986D8B3D984D981D8A7D986D98AD8A7-D8A7D984D8A3D985D8B1D98AD983D98AD8A9