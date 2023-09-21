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الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

ولي العهد: المملكة ستكون بين أفضل 7 دول من حيث الدخل (فيديو)

ولي العهد على قناة فوكس نيوز
ولي العهد أثناء مقابلته مع قناة فوكس نيوز
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أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن المملكة ستكون خلال السنوات القادمة من بين أفضل 7 دول من حيث الدخل.اضافة اعلان

مستقبل المملكة خلال السنوات القادمة

وأجاب ولي العهد، في مقابلة مطوّلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية بُثت اليوم (الخميس)، على سؤال حول مستقبل المملكة خلال الـ 20 أو 30 سنة المقبلة.
وقال ولي العهد، في مقطع فيديو بثته قناة الإخبارية من المقابلة: "إذا عدنا إلى فترة السبعينيات حيث كان دخل المملكة أكثر من دخل كوريا الجنوبية، وأعتقد أن دخل كوريا الجنوبية بلغ من 10% إلى 11%..
وتابع "في العام 2016 كنا في المركز العشرين، ونأسف لذلك، بينما في عام 1980 كنا في المركز الـ12، وشدد ولي العهد أننا لو بذلنا جهدًا أكبر لأحدثنا قفزة كبيرة بهذا الشأن".

العودة للمسار الصحيح للمملكة

وشدد سمو ولي العهد أن "مسارنا في هذا الشأن لو كان مختلفًا لأصبحنا من بين أفضل 7 دول من حيث الدخل، مؤكدًا أنه يحاول أن يعود للمسار الصحيح للمملكة".
وكان ولي العهد قد أكد أنه يركز وقته لمتابعة ما يخدم مصالح المملكة وشعبها. وقال للمترددين عن زيارة المملكة إن «السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21».
وشدّد ولي العهد على أن وتيرة التقدم في المملكة مستمرة بسرعة أعلى ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد، مشيراً إلى أن «الشعب السعودي مؤمن بالتغيير، وهم من يدفعون لذلك، وأنا واحد منهم».
وأضاف «نقوم بعمل يليق بمكانة الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية». وتوقع أن يتم إعلان «رؤية 2040» بين عامي 2027 و2028.

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