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صحيفة تواصل الالكترونية

أبرزها تقوية الذاكرة.. 6 فوائد صحية لتناول البيض يوميًا

تناول البيض
يحتوي البيض على الكثير من الفوائد الصحية
أ أ
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كشف فريق من الباحثين أن البيض يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، وأوصوا بضرورة تناول بيضتين بشكل منتظم يوميًا لكل فرد .اضافة اعلان
ومن أهم هذه الفوائد: الحفاظ على صحة العيون، وتقوية الأسنان، وتعزيز العظام، والمساعدة في التخلص من الوزن الزائد.
وقلة تناول البيض يضعف الذاكرة، ويسبب أضرارًا صحية.
وسنعرض وفقًا للتقرير التالي جزءًا من تلك الفوائد؛ وفقًا لما نشره موقع "ميديك فوروم".

فوائد تناول البيض يوميًا
1 - يحتوي على عدد من الفيتامينات المهمة
 البيض يحتوي على عدد من الفيتامينات أ، ب5، ب12، د، ه، ك، ب6 على الرغم من صغر حجمه نسبيًا، إلا أن البيض يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية ويمكن أن يكون عنصرًا أساسيًا مهمًا في نظام غذائي متوازن.

2 - يعزز مستوى الكولسترول
صفار البيض، يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، تحتوي بيضة واحدة كبيرة على حوالي 186 ملجم من الكوليسترول الغذائي.
تشير إحدى الدراسات إلى أن البيض لا يرفع نسبة الكوليسترول على الإطلاق لدى حوالي 70% من الأشخاص. ووفقًا للباحثين، فإن الكولسترول الموجود في النظام الغذائي لا يؤدي بالضرورة إلى رفع نسبة الكولسترول في الدم.

3 - يحتوي على فيتامين الكولين
الكولين هو فيتامين قابل للذوبان في الماء وغالبًا ما يتم تجميعه مع فيتامينات (ب). يتم استخدامه لبناء أغشية الخلايا ويساعد على إنتاج جزيئات الإشارة في الدماغ.
تحتوي بيضة واحدة مسلوقة على حوالي 147 ملجم من الكولين، وهو ما يمثل 27% من القيمة اليومية التي أوصت بها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).
وأوضح الأطباء عند تناول بيضتين في اليوم، يحصل الجسم على نسبة مثالية من مركب كولين الكيميائي، وهو من المواد الأساسية اللازمة لضمان النشاط الطبيعي للدهون الفوسفاتية التي توفر الاتصالات بين خلايا الدماغ.
كما يسبب نقص هذا المركب انخفاض الذاكرة؛ لذا يشدد الباحثون على ضرورة تناول البيض بصورة منتظمة.

4 - يساعد في الحفاظ على البصر
مع تقدمنا في السن، نحتاج إلى رعاية أعيننا بشكل أفضل. يحتوي صفار البيض على كميات كبيرة من اللوتين والزياكسانثين، وهي مضادات أكسدة مفيدة تساعد في تقليل خطر إعتام عدسة العين والضمور البقعي في العين.
كما يحتوي البيض على نسبة عالية من فيتامين أ، وهو مفيد لصحة العين.

5 – تقليل خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 18% بين النساء
وأظهرت نتائج الدراسات أن النساء اللواتي تناولن في سن المراهقة بيضتين يوميًا، انخفض خطر إصابتهن بالسرطان بنسبة 18%.

6 – مفيد للنساء الحوامل ولصحة الجنين
كما يحتوي بيض الدجاج على مجموعة فيتامين (ب) التي تضمن صحة الجلد والأظافر والشعر والجهاز العصبي.
لذلك فإن البيض مفيد جدًا للنساء الحوامل، حيث إنه يساعد في تكوين كريات الدم الحمراء والأنبوبة العصبية للجنين، ويمنع تأخر النمو العقلي للطفل.

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