بولندا تُعلن توقفها عن دعم أوكرانيا بالأسلحة.. والسبب مفاجأة

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في مفاجأة غير متوقعة، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أنّ بلاده ستتوقف عن تسليح أوكرانيا.





خلاف بين البلدين بشأن صادرات الحبوب اضافة اعلان



إجراءات عاجلة ضد دعم اللاجئين الأوكرانيين



قطع الدعم عن مليون لاجئ أوكراني



ووسط خلاف بين البلدين بشأن صادرات الحبوب، أكد أن وارسو ستركّز على تعزيز قوتها الدفاعية الخاصة.وبعد ساعات قليلة من استدعاء السفير الأوكراني، قال رئيس الوزراء البولندي، إن بلاده لن تزود أوكرانيا بالأسلحة بعد الآن مع تعمق الخلافات بشأن استيراد منتجات الحبوب الأوكرانية.وحسب "سكاي نيوز"، فقد كشفت الحكومة البولندية، أن دعم اللاجئين الذي يتضمن التنازل عن متطلبات تصاريح الإقامة ومنح تصاريح للعمل والحصول المجاني على التعليم في المدارس والعلاج الطبي، لن يجري تمديده في العام المقبل.وأشارت إلى أنه من المرجح أن تقطع الدعم المالي الذي تقدمه لمليون لاجئ أوكراني تستضيفهم لديها، في خطوة قد تؤدي إلى المزيد من التعقيد للعلاقات التي تربطها بجارتها، والتي توترت بسبب النزاع بشأن واردات الحبوب.يأتي هذا في وقت تعتبر فيه حكومة وارسو واحدة من أكبر المؤيدين والداعمين لكييف، والمتحمسين لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي من خلال تقديم المساعدات المالية والعسكرية.