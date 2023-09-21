الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بولندا تُعلن توقفها عن دعم أوكرانيا بالأسلحة.. والسبب مفاجأة

5532626 2
بولندا وأوكرانيا
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

في مفاجأة غير متوقعة، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أنّ بلاده ستتوقف عن تسليح أوكرانيا.

خلاف بين البلدين بشأن صادرات الحبوباضافة اعلان

 ووسط خلاف بين البلدين بشأن صادرات الحبوب، أكد أن وارسو ستركّز على تعزيز قوتها الدفاعية الخاصة.
وبعد ساعات قليلة من استدعاء السفير الأوكراني، قال رئيس الوزراء البولندي، إن بلاده لن تزود أوكرانيا بالأسلحة بعد الآن مع تعمق الخلافات بشأن استيراد منتجات الحبوب الأوكرانية.

إجراءات عاجلة ضد دعم اللاجئين الأوكرانيين

وحسب "سكاي نيوز"، فقد كشفت الحكومة البولندية، أن دعم اللاجئين الذي يتضمن التنازل عن متطلبات تصاريح الإقامة ومنح تصاريح للعمل والحصول المجاني على التعليم في المدارس والعلاج الطبي، لن يجري تمديده في العام المقبل.

قطع الدعم عن مليون لاجئ أوكراني

وأشارت إلى أنه من المرجح أن تقطع الدعم المالي الذي تقدمه لمليون لاجئ أوكراني تستضيفهم لديها، في خطوة قد تؤدي إلى المزيد من التعقيد للعلاقات التي تربطها بجارتها، والتي توترت بسبب النزاع بشأن واردات الحبوب.

يأتي هذا في وقت تعتبر فيه حكومة وارسو واحدة من أكبر المؤيدين والداعمين لكييف، والمتحمسين لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي من خلال تقديم المساعدات المالية والعسكرية.

اقرأ أيضا

320d8030-57a5-11ee-8125-4f96df287271
8:05 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

إجلاء 5 آلاف مدني من 3 مناطق في إقليم ناجورنو كراباخ

زلزال المغرب 14
4:03 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

المغرب يخصص 12 مليار دولار للتعافي من الزلزال

000_9PN7HA
1:23 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

لبنان .. سيارة سوداء تقتحم مقر السفارة الأمريكية ببيروت وتطلق النار على البوابات

فيديو
12:49 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

مسلمو كندا يقودون تظاهرات غاضبة لإنقاذ أطفالهم من قوم لوط الجدد

اقرأ أيضا

بعد فرنسا.. تجريم تغطية الوجه في سويسرا

مئات الطلاب بولاية أمريكية يتظاهرون ضد الشواذ

بولندا تستدعي سفير أوكرانيا بعد تصريحات زيلينسكي.. ماذا يحدث؟

تعميم من التعليم الكويتية بعدم الاستعانة بالمعلمين غير الكويتيين .. ما الأمر؟

"وخالق الناس بخلق حسن".. لن تتوقع ما فعله كويتي مع أولياء أمور يقفون أمام منزله

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

بولندا 10:20 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

بولندا تستدعي سفير أوكرانيا بعد تصريحات زيلينسكي.. ماذا يحدث؟

قذائف يورانيوم أوكرانية 12:08 ص الأحد، 03 سبتمبر 2023

روسيا تهدد أوكرانيا بتدمير هذه النوعية من القذائف.. ما علاقة اليورانيوم؟

Capto_Capture 2023-09-01_02-18-41_AM 2:21 ص الجمعة، 01 سبتمبر 2023

مصنوعة من الورق .. معلومات لن تصدقها عن مسيرة أوكرانية دمرت طائرات روسيا

الطيران الروسي 8:32 ص الخميس، 31 أغسطس 2023

بشكل مفاجئ.. تأجيل عشرات الرحلات الجوية في مطارات موسكو لهذا السبب

اقرأ أيضا

قره باغ
7:29 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

الدفاع الروسية: مقتل جنود من قواتها لحفظ السلام في إطلاق نار بقره باغ

لقاء وزير الخارجية
6:14 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأذربيجاني ويستعرضان العلاقات الثنائية

زلازل
5:25 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

بعد الأردن .. زلزال جديد يضرب سواحل دولة عربية

يشسئب
3:43 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

كارثة درنة.. النائب العام يُعلن تحديد عدة متهمين في قضية انهيار السدود

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

قطعة-ارض-سكني
10:02 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

بيان جديد من سكني حول موعد إيداع الدعم الشهري

المثابرة
9:06 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

صباح جديد.. سلاحك في مواجهة الحياة والعيش بطريقة أفضل

حرارة الطفل
8:40 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

نصائح مهمة للأمهات.. عليك القيام بهذه الأمور فورًا عند ارتفاع حرارة طفلك

أمطار غزيرة على عسير
7:30 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

منها مكة والرياض.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح مغبرة على 8 مناطق

ولي العهد على قناة فوكس نيوز 2
6:39 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

ولي العهد: المملكة أكبر داعم لليمن ونتطلع إلى حل سياسي مستدام

ولي العهد محمد بن سلمان
5:57 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

ولي العهد: الاقتصاد غير النفطي للمملكة سيكون من الأسرع نموًا في مجموعة الـ20