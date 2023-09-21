بدء تعليم اللغة الصينية في مدارس عسير لهؤلاء الطلاب فقط

أ أ

بدأت حصص برنامج اللغة الصينية لطلبة الصف الثاني الثانوي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، وإدارات التعليم في محافظات سراة عبيدة وبيشة والنماص ورجال ألمع ومحايل عسير وظهران الجنوب. اضافة اعلان

وذلك عبر البث المباشر، ضمن حصص الإتقان لمدة فصل دراسي، يكرر خلال الفصول الدراسية للعام الحالي.





مكتسب نوعي





7 آلاف طالب





تعزيز أواصر التعاون



وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة فهد عقالا، أن هذه الخطوة تُعد مكتسباً نوعياً نعتز به في منطقة عسير، وامتداداً لتوجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، الذي رسم لنا إستراتيجية منطقة عسير.وتتميز هذه الإستراتيجية بأن تكون المنطقة مميزة عالمياً في كافة الجوانب، ومن هذا التميز العالمي الشروع في تعلم اللغة الصينية التي أطلقتها وزارة التعليم.وبمتابعة حثيثة من وزير التعليم، وامتداداً لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.ويستهدف البرنامج نحو سبعة آلاف طالب وطالبة، يدرسون في جميع المدارس الثانوية، ويُنفّذ بواقع حصتين أسبوعياً، على أن تدرج في الجدول الدراسي لتكون الحصة الرابعة من يومي الأحد والإثنين.يشار إلى أن إقرار تدريس اللغة الصينية في المدارس، جاء خلال زيارة ولي العهد للعاصمة الصينية بكين، والاتفاق على وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات.وتأتي الخطوة إيماناً بأهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل في المجالات كافة، وتمكيناً لتحقيق شراكة إستراتيجية شاملة ترتقي لتحقيق تطلعات القيادتين السعودية والصينية.