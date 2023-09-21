ثمانيني بريطاني ينطق الشهادتين ويعلن إسلامه

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وثق مقطع فيديو ظهور لمسن بريطاني في الثمانين من عمره وهو يعلن إسلامه أمام عدد من المسلمين، مبديا سعادته بتلك اللحظة التي يبدو أنها انتظرها طويلا. اضافة اعلان



ردد الشهادة باللغتين العربية والإنجليزية:



وافدون يشهرون إسلامهم



وردد الرجل الشهادتين باللغتين العربية والإنجليزية في مركز “لِوِشِم” الإسلامي، جنوب شرق لندن. وكان اسمه توني.وبدت السعادة على ملامح المسن الذي التقط طرف الحديث سريعا وبدأ في ترديد الشهادتين دون تردد..في وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق قيام شاب أجنبي بإشهار إسلامه في الكويت، حيث نطق الشهادتين بعد أن اطمأن قلبه للإسلام.المسلم المهتدي الجديد أشهر إسلامه بلجنة التعريف بالإسلام (فرع المنقف)، حيث اطمأن قلبه للإسلام فقرر نطق الشهادتين. وقال الشاب الأجنبي، إن معاملة أصدقائه الحسنة أنارت له طريق الهداية،وفي وقت سابق، أشهر خمسة وافدين من الجالية الفلبينية إسلامهم بمكتب الدعوة والإرشاد بالبطحاء، في مشهد يثلج الصدور، حيث نطقوا الشهادتين ضمن ملتقى “نور وهداية”. مـلتقـى نــور وهـدايـة.وقالت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبطحاء في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إسلام خمس أشخاص ولله الحمد”.ونطق الوافدون الفلبينيون الشهادتين، وذلك ضمن فعاليات جولة دعوية بملتقى نور وهداية نسأل الله لهم الثبات على دين الحق.