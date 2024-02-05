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وزارة الداخلية تطلق ختم "معرض الدفاع العالمي2024" عبر جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض

معرض الدفاع العالمي2024
معرض الدفاع العالمي2024
أ أ
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‏أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ختم "معرض الدفاع العالمي 2024" للمسافرين القادمين للمملكة عبر جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك تزامنًا مع المعرض المقام خلال الفترة (4-8 فبراير 2024) بمدينة الرياض.اضافة اعلان

شعار المعرض



وتشارك وزارة الداخلية في المعرض تحت شعار "مقدام" لاستعراض خططها لتطوير منظومة الأمن الداخلي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإمكاناتها في حفظ الأمن وحلولها المبتكرة في تطوير المدن الآمنة وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث وتطوير العمل الميداني والمحافظة على البيئة وأمن المنشآت الحيوية وإسهاماتها في توطين الصناعات العسكرية.




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