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تنبيه مهم لـ "الدفاع المدني" بشأن سخانات المياه

الدفاع المدني
الدفاع المدني
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحذر عند استخدام الأجهزة الكهربائية، ومنها سخانات المياه.

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تنبيه مهم لـ "الدفاع المدني" بشأن ضبط سخانات المياه


واوضحت أن سخانات المياه تمثل خطرًا عند ضبطها على درجة حرارة أعلى من المسموح به وفق اشتراطات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.


أهمية ضبط السخانات

 وأكدت أهمية ضبط السخانات على درجة حرارة أقل من 70 درجة مئوية, والصيانة الدورية لصمام الأمان, ووصول المياه، وفصل الكهرباء عنها عند انقطاعها.


اتباع إرشادات الوقاية عند استخدام الفحم والحطب

كما دعت المديرية إلى ضرورة اتباع ومراعاة إرشادات وتعليمات السلامة عند استخدام الفحم والحطب، المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
 وأكدت المديرية أهمية إطفاء النار الناتجة من الفحم والحطب عند الخروج من المنزل أو النوم، وعدم إشعالها في الأماكن المغلقة، وتهوية المكان منعًا لحدوث الاختناق، ومنع الأطـفـال مـن الاقتراب أو العبث بها.

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