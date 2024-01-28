إحباط محاولة تهريب (330000) قرص مخدر بـ"الربوعة"

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التعاون مع الجهات الأمنية



حرس الحدود بجازان



الإطاحة بمروجي السموم في جدة:



أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (330000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية ، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.وفي وقت سابق، أحبط حرس الحدود بجازان تهريب 210 كيلوجرامات من نبات القات المخدر، موضحا أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الاولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وقبل ذلك، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، تهريب (270) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجه (2.9) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).وقالت إنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.