أبشر يوضح حل مشكلة الرصيد غير كافي لإصدار تأشيرة خروج للتابعين

أبشر توضح حل مشكلة الرصد غير كافي اضافة اعلان



التحذير من الرسائل المشبوهة



تغيير الرقم السري عبر أبشر



الداخلية" تدعو المبدعين للمشاركة في تحدي أبشر



تطوير خدمات وزارة الداخلية لعالم أبشر



أوضحت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، حل مشكلة "الرصيد غير كافي"، لإصدار تأشيرة خروج للتابعين.جاء ذلك في رد من أبشر، على استفسار مستفيد قال فيه : "عند إصدار تأشيرة خروج نهائي للتابعين (زوجة وأولاد) بيظهر لي الرصيد غير كافي.. ما الحل؟".وأجابت منصة أبشر، بقولها: "أخي الكريم ، يرجى التحقق من سداد رسوم المقابل المالي للتابعين والمرافقين ".وفي وقت سابق، أكدت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، ضرورة عدم التجاوب مع أي رسائل أو اتصالات تزعم تسهيل الخدمات للمستفيدين من مواطنين ومقيمين، ومشاركة البيانات الشخصية مع أي جهة أو شخص، والمحافظة على سريتها، حماية لخصوصيتهم وتجنبًا لتعرضهم للمساءلة القانونية، وذلك عبر الحملة التوعوية المستمرة على مدار العام تحت شعار (لا يستغلونك).وحذرت المنصة من زيارة وتسجيل الدخول لمواقع غير آمنة، مؤكدةً التعامل مع الحسابات الرسمية لها من خلال موقعها الرسمي www.absher.sa، أو عبر عبر تطبيقها على متاجر التطبيقات الرسمية، حيث يمكن تغيير الرقم السري عبر موقع أبشر الرسمي، أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية واختيار "إعادة إنشاء كلمة المرور"، وتغيير رقم الجوال من الموقع أو من أجهزة أبشر للخدمة الذاتية واختيار "تغيير رقم الجوال"كذلك أصدرت وزارة الداخلية، تنبيهًا مهمًا بشأن مشاركة المبدعين والمبتكرين في تحدي أبشر 2024.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تدعو المبدعين والمبتكرين للمشاركة في "تحدي أبشر 2024"، عبر موقع التحدي.وأضافت أنها تسعد بدعوة المبدعين والمبتكرين للمشاركة في "تحدي أبشر 2024"، عبر موقع التحدي، للإسهام في ابتكار أفكار إبداعية وحلولًا ذكية لتقديم خدماتها لعالم "أبشر"، وتطويع التقنية لخدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة.يأتي هذا في وقت انطلق فيه 'تحدي أبشر 2024' في نسخته الـ"4" تحت شعار 'نبتكر لمستقبل أذكى'، الذى الذى تنفذه وزارة الداخلية لإتاحة الفرصة للمبدعين والمبتكرين للمشاركة في تطوير خدمات وزارة الداخلية لعالم أبشر 'أبشر أفراد، أبشر أعمال، أبشر حكومة، أبشر داخلية ، أبشر ميدان'؛ للاستمرار في التطوير وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار المستفيدين من خدمات أبشر، بهدف:1 - تمكين الإبداع والابتكار في التحول الرقمي باستخدام التقنيات الحديثة؛ مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطائرات المسيرة والواقع المعزز والافتراضي.2 - تحويل الأفكار الإبداعية والحلول الذكية إلى خدمات رقمية.3 - تحسين تجربة المستخدم عن طريق سماع صوته 'العميل أولًا'.4 - تطويع التقنية لخدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة، والإسهام في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 بوصول المملكة إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية.