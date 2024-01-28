الداخلية تؤكد: 20 ألف ريال غرامة نشر هذه التسجيلات

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أكدت وزارة الداخلية على أنه يعاقب كل من ينقل أو ينشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية بغرامة 20 ألف ريال.





20 ألف ريال غرامة نشر تسجيلات كاميرات المراقبة اضافة اعلان



نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية



للمخالف حق التظلم من القرار خلال 60 يومًا



غرامات نظام كاميرات المراقبة الأمنية:



ألف ريال غرامة عدم وضع لوحة تبين وجود الكاميرات





10 آلاف ريال مخالفة تركيب كاميرات المراقبة



وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية في "إكس" إن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ودون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ينص على:يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يخالف أي حكم من أحكام النظام بغرامة مقدراها 20 ألف ريال، على كل من يقوم بنقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية.وأوضحت الوزارة أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.– غرامة مقدارها 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية مخالف للمواصفات الفنية.– غرامة مقدارها 1000 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.– غرامة مقدارها 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المشمولة بأحكام النظام.– غرامة مقدارها 5000 ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، ويجب أن يبقى التسجيل محفوظًا ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى وزارة الداخلية عند طلبه.– غرامة مقدارها (10.000) ريال عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها.