هيئة النقل: 30 يومًا كحد أقصى لموعد تسليم الحافلات الأهلية للمرور في هذه المدن

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حددت الهيئة العامة للنقل 30 يومًا كحد أقصى لموعد تسليم الحافلات الأهلية للمرور في مدينة الرياض ومحافظة جدة.



سرعة تسليم الحافلات



وتفصيلا، دعت الهيئة العامة للنقل , ملاك الحافلات المستوفين لشروط تقديم الخدمة الذين سبق لهم تزويد فريق العمل المعني بدراسة وضع الحافلات الأهلية (خط البلدة)، بالبيانات والمعلومات المطلوبة في الموعد المحدد سابقاً، ولم يقوموا بتسليم الحافلات لحجوزات المرور في مدينة الرياض ومحافظة جدة حتى تاريخه؛ إلى المبادرة بسرعة تسليم حافلاتهم لاستكمال الإجراءات النظامية المقررة لذلك . اضافة اعلان



الموعد الأقصى لتسليم الحافلات



وحددت الهيئة العامة للنقل موعدًا أقصاه 30 يومًا من تاريخ هذا الإعلان لتسليم الحافلات كما هو موضح أعلاه.



